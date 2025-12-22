Новый год-2026
22 декабря 2025 в 12:13

Водителям сообщили неприятные новости о ценах на техосмотр

«Коммерсант»: техосмотр машин в России подорожает на 9,7% в 2026 году

Цена за технический осмотр легковых автомобилей с начала 2026 года в среднем вырастет на 9,7%, сообщает «Коммерсант». При этом годом ранее индексация составляла 7,4–7,5%. Самый дорогой тариф установят на Чукотке — 5,4 тыс. рублей за машину.

Следом идут Санкт-Петербург (2 тыс. рублей), Амурская область (1,85 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (1,75 тыс. рублей). В то же время самые низкие тарифы планируют утвердить в Волгоградской и Новгородской областях (1,07 тыс. рублей).

Однако еще не все регионы успели установить свои тарифы, опубликовав лишь проекты. Так, в Тверской и Тамбовской областях тариф для легковушек планируется установить в размере 1,2 тыс. рублей, в Калининградской области — 1,45 тыс. рублей, а в Новгородской области — 1,07 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России откроют 10 хабов по продаже подержанных машин. Скидка при покупке там автомобилей может составить до 40%. По словам экспертов, на складах скопилось много машин, которые нерентабельно хранить из-за подорожавшей арендной платы. Продавать их через дилерские центры также невыгодно в связи с высокой наценкой.

