Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:19

В России откроют хабы по продаже подержанных машин со скидкой

В России откроют 10 хабов по продаже подержанных машин со скидкой до 40%

Как выбрать первый автомобиль? Ищем баланс между мечтой и реальностью Как выбрать первый автомобиль? Ищем баланс между мечтой и реальностью Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В России откроют 10 хабов по продаже подержанных машин, сообщили «Известия». Скидка при покупке там автомобилей может составить до 40%.

Отмечается, что на складах скопилось много машин, которые нерентабельно хранить из-за подорожавшей арендной платы. При этом продавать их через дилерские центры также невыгодно в связи с высокой наценкой продавцов.

Первый хаб с 300 подержанными машинами был открыт в Ростове-на-Дону осенью этого года. В перспективе такие стоянки появятся в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что производство машин в России за 11 месяцев 2025 года сократилось на 2%. Он отметил, что за этот период в стране выпустили 707,4 тыс. автомобилей. Целиков также указал, что в ноябре 2025 года было произведено 68,8 тыс. машин, что на 0,5% меньше показателя того же месяца прошлого года.

До этого аналитики предрекли падение продаж автомобилей на 40% в первом квартале следующего года. Они считают, что рынок новых машин сократится до 80–90 тыс. проданных авто в месяц, тогда как в октябре показатель превысит 150 тыс.

Россия
автомобили
продажи
скидки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Репродуктолог перечислила главные показания к проведению ЭКО
Москалькова раскрыла, сколько украинцев передала на родину
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.