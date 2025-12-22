В России откроют хабы по продаже подержанных машин со скидкой

Как выбрать первый автомобиль? Ищем баланс между мечтой и реальностью

В России откроют 10 хабов по продаже подержанных машин, сообщили «Известия». Скидка при покупке там автомобилей может составить до 40%.

Отмечается, что на складах скопилось много машин, которые нерентабельно хранить из-за подорожавшей арендной платы. При этом продавать их через дилерские центры также невыгодно в связи с высокой наценкой продавцов.

Первый хаб с 300 подержанными машинами был открыт в Ростове-на-Дону осенью этого года. В перспективе такие стоянки появятся в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что производство машин в России за 11 месяцев 2025 года сократилось на 2%. Он отметил, что за этот период в стране выпустили 707,4 тыс. автомобилей. Целиков также указал, что в ноябре 2025 года было произведено 68,8 тыс. машин, что на 0,5% меньше показателя того же месяца прошлого года.

До этого аналитики предрекли падение продаж автомобилей на 40% в первом квартале следующего года. Они считают, что рынок новых машин сократится до 80–90 тыс. проданных авто в месяц, тогда как в октябре показатель превысит 150 тыс.