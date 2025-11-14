Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер

Автоюрист Радько: проверка ТО машин с помощью камер увеличит число штрафов

Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Проверка ТО автомобилей с помощью камер увеличит количество штрафов, рассказал «Москве 24» автоюрист Сергей Радько. Он отметил, что некоторые неисправности нельзя определить визуально.

Однако есть неисправности, которые визуально не определить: люфт, проблемы с тормозами, выхлопом. Они требуют детального изучения, что на дороге невозможно, — рассказал Радько.

Автоюрист подчеркнул, что сейчас ТО проходят не все автомобили. По его словам, проверки проходят только грузовые, автобусы или легковые машины старше четырех лет.

Ранее сообщалось, что в России могут начать автоматически штрафовать пешеходов за нарушения ПДД с помощью систем распознавания лиц. Инициатива предполагает выдачу штрафов по аналогии с «письмами счастья» для водителей — на основе данных с камер и биометрических баз.

