Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер Автоюрист Радько: проверка ТО машин с помощью камер увеличит число штрафов

Проверка ТО автомобилей с помощью камер увеличит количество штрафов, рассказал «Москве 24» автоюрист Сергей Радько. Он отметил, что некоторые неисправности нельзя определить визуально.

Однако есть неисправности, которые визуально не определить: люфт, проблемы с тормозами, выхлопом. Они требуют детального изучения, что на дороге невозможно, — рассказал Радько.

Автоюрист подчеркнул, что сейчас ТО проходят не все автомобили. По его словам, проверки проходят только грузовые, автобусы или легковые машины старше четырех лет.

Ранее сообщалось, что в России могут начать автоматически штрафовать пешеходов за нарушения ПДД с помощью систем распознавания лиц. Инициатива предполагает выдачу штрафов по аналогии с «письмами счастья» для водителей — на основе данных с камер и биометрических баз.