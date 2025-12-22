«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову Бутырская: фигурист Галлямов обижен из-за поражения, но надо достойно себя вести

Спортсменам необходимо достойно вести себя после поражений, заявила NEWS.ru чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская, комментируя ситуацию с фигуристом Александром Галлямовым. Она отметила, что спортсмену обидно за поражение, но «устраивать скандалы» можно дома.

Надо достойно себя вести. Большое количество зрителей, болельщиков следит за фигурным катанием. Хочется, чтобы наш вид спорта всегда упоминали в хорошем смысле, что у нас классные спортсмены, мы лучшие, но не хочется какой-то грязи. Я понимаю, что, наверное, ему обидно, рассчитывали на другой результат, но это все равно медаль. Дома устраивай скандалы, — сказала Бутырская.

Она выразила надежду, что Галлямов переосмыслит ситуацию и извинится. По мнению Бутырской, сейчас спорт стал частью шоу.

Может быть, гормоны играют, не сдержался. Может быть, он все переосмыслит, прозвучат извинения, скажет, что вспылил. Сейчас спорт стал частью шоу. Зрители ходят на трибуны, платят деньги. Может, такие скандалы кому-то нравятся. Подогрел — и больше стали говорить о фигурном катании, — добавила Бутырская.

Ранее Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России. Он вместе с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла. После завершения соревнований Галлямов отказался давать комментарии журналистам на пресс-конференции.

Позже в своем Telegram-канале он написал, что у него нет желания комментировать турнир, назвав происходящее на нем «полным абсурдом». Также фигурист допустил возможность завершения профессиональной карьеры.