«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной Продюсер Лавров: Лариса Долина адским трудом заработала на квартиру в Хамовниках

Певица Лариса Долина тяжело зарабатывала деньги на квартиру в Хамовниках, которую ее заставили продать мошенники, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что гастрольная жизнь артистов бывает адской, это большой труд, и Долина «не присасывалась» к нефтяной скважине.

Ведь никто не понимает, насколько адская бывает гастрольная жизнь. Когда ты с самолета приезжаешь куда-нибудь во Владивосток, тебе нужно встроиться в это время, пойти на сцену и работать. Никто не спрашивает: спит ли у тебя голос, не спит, перестроился ли ты, болеешь ли. Она не газовую или нефтяную скважину открыла и использовала, эти деньги Долина заработала на своем горбу, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что певицу жестоко критикуют, в то время как она потеряла квартиру, часть своих сбережений и далеко не молодая женщина.

У нее очень много заслуг, которые народ просто забыл. Ведь она озвучивала очень много фильмов, ее голосом поют многие артистки в кино, которое мы любили когда-то и любим до сих пор, — сказал Лавров.

Ранее продюсер Павел Рудченко сказал, что благотворительные акции помогут восстановить репутацию певицы Ларисы Долиной после скандала с продажей квартиры. По его мнению, исполнительница должна показать зрителям, что ее деятельность не сводится исключительно к личной выгоде.