15 февраля 2026 в 12:46

В МИД РФ заявили, что Запад использует Армению в противостоянии с Россией

Галузин: Запад использует Армению для противостояния с Россией

Здание МИД Армении Здание МИД Армении Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Западе уже открыто рассматривают Армению как инструмент геополитического противостояния с Москвой, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он отметил, что премьер-министр Никол Пашинян ранее заверял, якобы курс республики не направлен на нанесение ущерба интересам России, однако в Москве фиксируют активизацию военно-политического и экономического взаимодействия Еревана с западными странами и объединениями.

Видим, что Ереван наращивает темпы военно-политического и экономического сближения с западными странами и объединениями. Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада — и это там уже перестали скрывать — Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой, — сказал Галузин.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно доводила до армянских партнеров свою позицию. По его словам, переход к регулированию в рамках другого интеграционного объединения, в частности Европейского союза, сделает невозможным полноценное соблюдение норм и правил Евразийский экономический союз, что может повлечь последствия для Армении.

Ранее Пашинян заявил, что участие России в управлении железными дорогами республики якобы создает для Еревана «определенные конкурентные потери». В связи с этим он предложил передать концессию третьей стороне, дружественной как Москве, так и Еревану.

