Пашинян предложил России продать важную транспортную концессию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что участие России в управлении железными дорогами республики якобы создает для Еревана «определенные конкурентные потери», передает ТАСС. В связи с этим он предложил передать концессию третьей стороне, дружественной как Москве, так и Еревану.

В сложившейся геополитической ситуации международные партнеры все чаще выражают желание обходить Армению при планировании маршрутов через Нахичевань именно из-за того, что концессия принадлежит российской стороне, подчеркнул политик. Премьер добавил, что республика не имеет претензий к РФ, однако нынешний статус-кво ведет к конкурентным потерям.

По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление, — заявил Пашинян, отвечая на вопросы журналистов.

В качестве потенциальных покупателей он назвал Казахстан, ОАЭ или Катар, отметив, что конкретного кандидата еще предстоит определить. При этом Ереван и Москва продолжают переговоры о восстановлении железных дорог и близки к подписанию итогового соглашения.

Ранее Пашинян на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом указал, что мирные переговоры Армении с Азербайджаном носят необратимый характер. По его словам, Баку и Ереван достигли точки невозврата в этом вопросе.