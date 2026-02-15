Отказ Канады экстрадировать украинского нациста Ярослава Гунько свидетельствует о сокрытии преступника и попытке оправдать нацизм, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что это решение властей выглядит как намеренная попытка позволить ему спокойно прожить остаток жизни.

Отказ сделать это означает укрывательство нацистского преступника, оправдание его злодеяний и, по сути, реабилитацию нацизма. В стране, выступавшей на стороне антигитлеровской коалиции, — сообщил он.

До этого Степанов также выразил мнение, что Оттаве придется платить за свою русофобскую политику как в практическом, так и в политическом плане. По его словам, у Москвы есть самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на ее союзников.

Известно, что бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько сейчас живет в канадском городе Норт-Бей. Согласно данным из открытых источников, опубликованных в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса, в марте этого года мужчина отметил свой 100-летний юбилей. Гунько причастен к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков.