«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику

Оттаве придется платить за свою русофобскую политику как в практическом, так и в политическом плане, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов. По его словам, у Москвы есть самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на ее союзников.

За свою русофобскую политику Оттаве придется платить и практически, и политически. У России на этот и другие случаи имеется самый широкий арсенал мер воздействия, — отметил дипломат.

При этом Степанов подчеркнул, что раскрывать карты с набором ответных действий было бы неразумно. Он выразил мнение, что это «станет сюрпризом для недругов России». Также посол уточнил, что канадские власти, вводя санкции против России, становятся объектом насмешек со стороны своих же граждан. Оттава своими действиями показывает всему остальному миру, что является «нерукопожатной юрисдикцией», резюмировал дипломат.

Ранее директор Департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с Великобританией, Ирландией и Канадой, пока их внешнеполитическая стратегия сводится к нанесению стратегического поражения Москве. Кроме того, собственные интересы этих стран жертвуются в пользу поддержки Украины, уточнил он.