Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 07:02

«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику

Посол Степанов: Канаде придется платить за русофобскую политику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Оттаве придется платить за свою русофобскую политику как в практическом, так и в политическом плане, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов. По его словам, у Москвы есть самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на ее союзников.

За свою русофобскую политику Оттаве придется платить и практически, и политически. У России на этот и другие случаи имеется самый широкий арсенал мер воздействия, — отметил дипломат.

При этом Степанов подчеркнул, что раскрывать карты с набором ответных действий было бы неразумно. Он выразил мнение, что это «станет сюрпризом для недругов России». Также посол уточнил, что канадские власти, вводя санкции против России, становятся объектом насмешек со стороны своих же граждан. Оттава своими действиями показывает всему остальному миру, что является «нерукопожатной юрисдикцией», резюмировал дипломат.

Ранее директор Департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с Великобританией, Ирландией и Канадой, пока их внешнеполитическая стратегия сводится к нанесению стратегического поражения Москве. Кроме того, собственные интересы этих стран жертвуются в пользу поддержки Украины, уточнил он.

Канада
Россия
русофобия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал главную задачу России на фоне попыток переписать историю
Стоимость килограмма огурцов в России побила шестилетний рекорд
Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками
«Обреченная нация»: Британию предупредили о последствиях из-за мигрантов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 февраля
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА на регион
Долина может «подняться» за счет зрителей в Коломне
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 февраля: инфографика
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Генсек НАТО не смог правильно назвать самую большую страну
«Дождаться счастливого момента»: в Госдуме допустили блокировку Google в РФ
Россиянам назвали простейшие способы быстрее вылечить грипп или ОРВИ
«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику
Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине повел себя странно
Финляндии предрекли негативные последствия из-за конфронтации с Россией
Психолог ответила, чего точно не стоит дарить партнеру на 14 Февраля
Укрытия ВСУ на правобережье Днепра разлетелись в клочья
Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА
Разгромили позиции ВСУ у Днепра: успехи ВС РФ к утру 13 февраля
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.