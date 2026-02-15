Появились новые подробности переписок Эпштейна

В переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна, которую обнародовало РИА Новости, обсуждались «маленькие девочки с хорошими телами» из рижского модельного агентства 2B Riga. Это выяснилось после анализа опубликованных сообщений.

Так, 3 января 2010 года Эпштейн написал сообщение неизвестному получателю, чье имя в переписке скрыто: «Ты дома?» На следующий день финансист получил ответ от своего собеседника: «С Новым годом! Да, я здесь <…>. Только что получил свою визу <…>. Я схожу к агентству 2B Riga завтра, если хочешь? Погуляю вокруг, там есть маленькие девочки, у них хорошие тела, но лица странные, и они не такие высокие». В файлах отсутствует ответ Эпштейна на данное сообщение.

Ранее профайлер Денис Давыдов заявил, что Эпштейн создал проект «Остров», привлекая принцев, бизнесменов, политиков и знаменитостей для манипуляций и получения компромата. По мнению эксперта, финансист считал деньги главным приоритетом и использовал проект для формирования новой реальности и влияния на международной арене. Он не считал доходы от компромата грязными, легко переключался от деталей к общей картине и стремился к достижению целей. Влияние на него могли оказать только крупные авторитеты.