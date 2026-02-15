Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 12:53

Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти

Судно врезалось в причал и повредило кран при развороте в порту Усть-Луга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранное судно врезалось в причальную стенку в порту Усть-Луга и повредило портальный кран, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. Инцидент произошел накануне при развороте транспортного средства. По предварительным данным, была допущена ошибка маневрирования.

Стражами правопорядка установлено, что иностранное судно прибыло в порт и при развороте , в связи с ледовой обстановкой и не рассчитав маневр, совершило навал на причальную стенку, повредив портальный кран, — говорится в сообщении.

Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Водотечности не зафиксировано. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сухогруз Sfera сел на мель в акватории Финского залива неподалеку от острова Сескар, никто не пострадал. В пресс-службе МЧС по региону уточнили, что судно направлялось из Ленинградской области в Данию.

До этого судно HAPPY ARAS под флагом Вануату, следовавший из болгарского порта Варна в Новороссийск, сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. На борту судна находились 11 человек. Экипаж запрашивал эвакуацию.

Ленобласть
причалы
краны
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.