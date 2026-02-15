Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти Судно врезалось в причал и повредило кран при развороте в порту Усть-Луга

Иностранное судно врезалось в причальную стенку в порту Усть-Луга и повредило портальный кран, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. Инцидент произошел накануне при развороте транспортного средства. По предварительным данным, была допущена ошибка маневрирования.

Стражами правопорядка установлено, что иностранное судно прибыло в порт и при развороте , в связи с ледовой обстановкой и не рассчитав маневр, совершило навал на причальную стенку, повредив портальный кран, — говорится в сообщении.

Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Водотечности не зафиксировано. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сухогруз Sfera сел на мель в акватории Финского залива неподалеку от острова Сескар, никто не пострадал. В пресс-службе МЧС по региону уточнили, что судно направлялось из Ленинградской области в Данию.

До этого судно HAPPY ARAS под флагом Вануату, следовавший из болгарского порта Варна в Новороссийск, сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. На борту судна находились 11 человек. Экипаж запрашивал эвакуацию.