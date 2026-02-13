Названа отрасль, где можно зарабатывать свыше 300 тыс. рублей РИА Новости: в перестраховании средняя зарплата выросла до 300 тыс. рублей

В сфере перестрахования средняя заработная плата находится на уровне более чем 300 тыс. рублей, выяснило РИА Новости. Еще более высокие показатели зафиксированы у сотрудников холдинговых компаний, работающих в различных секторах экономики. Их средний заработок составил 333 тыс. рублей в месяц.

Показатель среднемесячной начисленной заработной платы рассчитывается без вычета подоходного налога и включает в себя различные премиальные выплаты. При его подсчете учитываются доходы всех категорий сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты. В целом по России данный показатель в ноябре составил 98,2 тыс. рублей. Для сравнения, год назад он находился на уровне 86,4 тыс. рублей.

Ранее помощник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Кузьменко сообщила, что средний уровень оплаты труда квалифицированных сварщиков в России может достигать 500 тыс. рублей ежемесячно. Столь высокий доход она аргументировала активным использованием сварных металлоконструкций при возведении подавляющего большинства современных объектов строительства и инженерной инфраструктуры.

До этого глава Сбербанка Герман Греф высказался о необходимости реформирования системы оплаты труда государственных служащих. По его мнению, их заработная плата должна обеспечивать возможность вести достойный, а не «нищенский образ жизни».