11 февраля 2026 в 14:57

Греф сделал заявление насчет зарплат чиновников

Греф: чиновникам нужно платить столько, чтобы не вести нищенский образ жизни

Необходимо провести реформу оплаты труда государственных служащих, поскольку они должны получать достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни», заявил глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе госуправления в РАНХиГС. По его словам, которые передает РБК, человек по своей природе «все равно будет взвешивать, как разбогатеть», и страх уголовной ответственности должен быть, но без достойной зарплаты это якобы не работает.

Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей (на госслужбе. — NEWS.ru), у которых нет этих запасов, — сказал он.

Глава Сбербанка также раскритиковал систему льгот для чиновников, назвав ее неэффективной. По его мнению, им просто нужно платить нормальную зарплату.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что в 2026 году ожидается снижение темпов роста заработных плат россиян из-за охлаждения экономики. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика регулятора и изменения в налоговой системе могут стать причинами замедления роста доходов. Высокая стоимость заемного капитала ограничивает возможности работодателей по индексации выплат.

