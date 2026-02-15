Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 13:09

Каллас неожиданно сменила позицию по Украине

Каллас заявила, что понимание требований по Украине важнее места в переговорах

Подписывайтесь на нас в MAX

Европе важнее понять собственные требования по урегулированию конфликта на Украине, чем занять место за столом переговоров, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия. По ее мнению, ограничение численности ВСУ должно повлечь за собой ограничение численности ВС России.

Что касается переговоров, то важнее не занять место за столом, а знать, что требовать, когда вы за ним сидите. <…> На максималистские требования России нельзя реагировать минималистскими ответами. <…> Если вооруженные силы Украины будут ограничены по численности, Россия тоже должна также быть ограничена, — считает Каллас.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.