Каллас неожиданно сменила позицию по Украине

Европе важнее понять собственные требования по урегулированию конфликта на Украине, чем занять место за столом переговоров, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия. По ее мнению, ограничение численности ВСУ должно повлечь за собой ограничение численности ВС России.

Что касается переговоров, то важнее не занять место за столом, а знать, что требовать, когда вы за ним сидите. <…> На максималистские требования России нельзя реагировать минималистскими ответами. <…> Если вооруженные силы Украины будут ограничены по численности, Россия тоже должна также быть ограничена, — считает Каллас.