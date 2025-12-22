Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:54

Автоюрист рассказал, к чему приведет платный проезд в Москве

Автоюрист Славнов: платный проезд в Москве поможет разгрузить дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Платный проезд в Москве может помочь разгрузить дороги, рассказал 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что дороги станут свободнее для экстренных служб.

Что касается платных парковок: чем они дороже, тем больше мест освободится. Я, например, не готов платить 380 рублей за полчаса и уж тем более 500 или 1000. Потому буду искать место, где дешевле припарковаться, — рассказал Славнов.

Автоюрист отметил, что у такой инициативы есть и минусы. По его мнению, это будет способствовать разделению общества по признаку большего или меньшего достатка.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы появится новая платная дорога. Трасса соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово — длина дороги составит 18,6 км, расчетная скорость движения по ней будет равняться 120 км/ч.

