Таксист назвал самые загруженные направления Московской области

Новорязанское шоссе на Юго-Востоке Москвы — одно из самых загруженных направлений в области — сообщил NEWS.ru председатель московского профсоюза таксистов Николай Колодов. По его словам, жители города Раменское, работающие в Москве, тратят на дорогу до пяти часов в день. По этой причине некоторые перебираются в Москву.

Новорязанское шоссе перегружено, поэтому добраться на такси до города Раменское может быть непросто. Из этого подмосковного города моя знакомая переехала в Москву и сняла квартиру только потому, что на дорогу у нее уходило по три-пять часов в день. И это в спокойное время, — прокомментировал он.

Еще одно специфическое направление — Железнодорожный (Балашиха), добавил эксперт. По его словам, из-за забитого Носовихинского шоссе, там случаются регулярные пробки на выезд и въезд. В час-пик поездка такси может стоить от четырех тысяч рублей.

В последнее время увеличилось количество вызовов такси на малые и средние дистанции, также сообщил Колодов. Проще всего уехать со станции метро Курская по Новорижскому шоссе, не заезжая в Красногорск.

Старший преподаватель кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Татьяна Гусева ранее заявила, что введение временных ценовых потолков поможет сдержать резкий рост стоимости поездок на такси во время морозов. По ее словам, также можно использовать и другие инструменты, включая усиление работы общественного транспорта.