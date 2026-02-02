Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:26

Названы способы сдержать резкий рост цен на такси в холодную погоду

Экономист Гусева: введение ценовых потолков удержит рост тарифов на такси

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Введение временных ценовых потолков поможет сдержать резкий рост стоимости поездок на такси во время морозов, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Татьяна Гусева. По ее словам, также можно использовать и другие инструменты, включая усиление работы общественного транспорта.

Рост цен на такси в холодную погоду — типичный пример динамического ценообразования: спрос растет, а предложение ограничено. Его нельзя полностью запретить без побочных эффектов, но можно и нужно сдерживать и регулировать. Основной возможный инструмент — введение временных ценовых потолков. Государство или регулятор может устанавливать максимальный коэффициент в период экстремальных погодных условий, который защитит пассажиров от шоковых цен. Из других инструментов — усиление общественного транспорта, ночных маршрутов, временных шаттлов, которые позволят снизить монопольную нагрузку на такси, — пояснила Гусева.

Экономист добавила, что системное регулирование должно основываться на гибридной модели, сочетающей базовый тариф с допустимыми коэффициентами и особыми правилами для чрезвычайных ситуаций. По ее словам, особое внимание необходимо уделить контролю за крупными агрегаторами, которые формируют рынок, обязав их раскрывать принципы ценообразования.

Если говорить о регулировании цен на такси в целом, со стороны государства нужен системный подход. Первое, это гибридная модель регулирования. Не жесткое фиксирование цен, но и не полный рынок: базовый тариф и диапазон допустимых коэффициентов, особые правила для ЧС, морозов и метелей. Второе, антимонопольный контроль агрегаторов. Сегодня, когда крупные платформы фактически формируют рынок, необходимо обязать агрегаторы в общих чертах раскрывать принципы формирования цены, чтобы исключить манипуляции и злоупотребления. И третье, важно защищать социально уязвимые группы населения, — резюмировала Гусева.

Ранее таксист Андрей Павлов заявил, что можно сэкономить на поездках, если при заказе в смартфоне изменить геолокацию на более удобную для водителя. По его словам, вызывать машину могут сразу несколько человек, чтобы было дешевле.

