Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 07:58

Шесть российских спортсменов выступят в четвертый день Олимпиады-2026

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, саночница Дарья Олесик и фигурист Петр Гуменник выступят в четвертый медальный день Олимпиады, сообщается на сайте Игр. Всего во вторник, 10 февраля, будет разыграно девять комплектов наград.

В лыжных гонках в спринте классическим стилем среди женщин выступит Дарья Непряева, у мужчин — Савелий Коростелев. Соревнования саночниц, где выступит Дарья Олесик, продолжатся двумя финальными заездами. Петр Гуменник представит короткую программу в мужском одиночном катании.

В шорт-треке Алена Крылова примет участие в квалификации на дистанции 500 метров, а Иван Посашков — на дистанции 1000 метров. Финальные забеги в этих дисциплинах состоятся 12 февраля.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан. Из-за проблем с авторскими правами на композицию из фильма «Парфюмер» россиянину пришлось изменить музыку к номеру.

Европа
Италия
спорт
Олимпиада
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и США могут заключить торговое соглашение на $2 трлн
В России появится новый способ заселения в отели
В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине
Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов
Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу
Арестович разнес Зеленского за вранье о потерях ВСУ
Популярная сеть ресторанов зарегистрировала товарный знак в России
«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине
Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю
Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине
Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США
Столичная налоговая прикрыла издательство иноагентов
Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11%
В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции
Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше
В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами
Легковушка провалилась под лед в Иркутской области
Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка
«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.