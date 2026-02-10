Шесть российских спортсменов выступят в четвертый день Олимпиады-2026

Шесть российских спортсменов выступят в четвертый день Олимпиады-2026

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, саночница Дарья Олесик и фигурист Петр Гуменник выступят в четвертый медальный день Олимпиады, сообщается на сайте Игр. Всего во вторник, 10 февраля, будет разыграно девять комплектов наград.

В лыжных гонках в спринте классическим стилем среди женщин выступит Дарья Непряева, у мужчин — Савелий Коростелев. Соревнования саночниц, где выступит Дарья Олесик, продолжатся двумя финальными заездами. Петр Гуменник представит короткую программу в мужском одиночном катании.

В шорт-треке Алена Крылова примет участие в квалификации на дистанции 500 метров, а Иван Посашков — на дистанции 1000 метров. Финальные забеги в этих дисциплинах состоятся 12 февраля.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан. Из-за проблем с авторскими правами на композицию из фильма «Парфюмер» россиянину пришлось изменить музыку к номеру.