10 февраля 2026 в 07:42

Найден ответственный за ракетные удары по Брянской области

Под Сумами нашли командира ВСУ, ответственного за обстрелы Брянской области

Установлен офицер ВСУ, ответственный за обстрелы гражданских объектов в Брянской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, приказы о ракетных ударах отдает командир находящейся в Сумской области 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Сергей Савченко.

На Сумском направлении установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области — 107-я реактивная артиллерийская бригада ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о ликвидации двух эшелонов с живой силой и военной техникой ВСУ в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

До этого стало известно, что командование ВСУ не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции.

