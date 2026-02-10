Врачи в Приморье спасли девочку, которую отец ударил ножом в сердце

Медики Черниговской районной больницы в Приморье спасли жить 11-летней девочки, которую ударил ножом в сердце собственный отец, передает «КП — Дальний Восток». В материале указано, что счет шел на минуты — ребенок едва не умер.

В статье говорится, что хирурги провели сложнейшую операцию, после чего пациентку перевели в реанимацию. За ее состоянием круглосуточно наблюдали врачи. В настоящий момент состояние девочки стабилизировалось, ее транспортировали санитарным вертолетом в Краевую детскую клиническую больницу №1 во Владивостоке.

