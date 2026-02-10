Зимняя Олимпиада — 2026
Врачи в Приморье спасли девочку, которую отец ударил ножом в сердце

Медики Черниговской районной больницы в Приморье спасли жить 11-летней девочки, которую ударил ножом в сердце собственный отец, передает «КП — Дальний Восток». В материале указано, что счет шел на минуты — ребенок едва не умер.

В статье говорится, что хирурги провели сложнейшую операцию, после чего пациентку перевели в реанимацию. За ее состоянием круглосуточно наблюдали врачи. В настоящий момент состояние девочки стабилизировалось, ее транспортировали санитарным вертолетом в Краевую детскую клиническую больницу №1 во Владивостоке.

Ранее в Узбекистане произошла трагическая гибель пятимесячного ребенка. Младенец скончался, после того как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня боролись за жизнь мальчика в реанимации. Врач сообщил, что ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти без дыхания и сердцебиения.

До этого суд в Шалинском районе Свердловской области приговорил местного жителя к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному сыну. Инцидент произошел в июле 2025 года. Младенец задохнулся во сне, уткнувшись лицом в постель, после того как отец уложил его на подушку и сам уснул рядом.

Приморье
дети
операции
врачи
