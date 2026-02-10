Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 07:48

В Госдуме напомнили об изменениях в оплате услуг ЖКХ

Депутат Кошелев: срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, срок получения квитанций при этом переставят с первого на пятое число месяца.

Изменения, несмотря на то, что проблема общей задолженности за ЖКХ не является особо острой, поскольку большинство людей относятся к оплате ЖКХ очень ответственно и платят вовремя, имеют существенное значение для комфорта и финансового благополучия каждого гражданина, — пояснил Кошелев.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь также напомнил, что с 1 марта в России изменятся привычные сроки оплаты коммунальных услуг. Нововведение устранит существующую путаницу, поскольку теперь для всей страны действует простое и единое правило: квитанции должны поступать до 5-го числа, а оплачивать их необходимо до 15-го. Данные числа будет легче запомнить, отметил он.

Ранее Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги. Сумма долга превысила 32 млн рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину.

