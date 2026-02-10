Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде

Фигуристы из сборной Японии подали официальную жалобу на покрытие подиума, установленного на церемонии награждения команд на Олимпийских играх в Италии, сообщил журналист Джеки Вонг в соцсети X. По его словам, спортсмены утверждают, что из-за этого у них затупились коньки.
Сборная Японии подала официальную жалобу на подиумы, то есть на материал их поверхности, — написал Вонг.
Командные соревнования по фигурному катанию состоялись 8 февраля. Первое место заняла сборная США, серебряные медали завоевали японские фигуристы, а бронзу получили итальянцы.
Ранее на Олимпийских играх в Италии спортсмены пожаловались на качество медалей. Первой о поломке олимпийской медали сообщила серебряный призер, шведская лыжница Эбба Андерссон. С аналогичной проблемой столкнулся бронзовый призер в смешанной эстафете в составе сборной Германии по биатлону Юстус Штрелов. Организаторы Олимпиады заявили, что знают о жалобах на поломки медалей и пообещали разобраться. Медали для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS, монетный двор Италии).