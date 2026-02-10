Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде Фигуристы из сборной Японии пожаловались на покрытие подиума на Олимпиаде

Фигуристы из сборной Японии подали официальную жалобу на покрытие подиума, установленного на церемонии награждения команд на Олимпийских играх в Италии, сообщил журналист Джеки Вонг в соцсети X. По его словам, спортсмены утверждают, что из-за этого у них затупились коньки.

Сборная Японии подала официальную жалобу на подиумы, то есть на материал их поверхности, — написал Вонг.

Командные соревнования по фигурному катанию состоялись 8 февраля. Первое место заняла сборная США, серебряные медали завоевали японские фигуристы, а бронзу получили итальянцы.

Ранее на Олимпийских играх в Италии спортсмены пожаловались на качество медалей. Первой о поломке олимпийской медали сообщила серебряный призер, шведская лыжница Эбба Андерссон. С аналогичной проблемой столкнулся бронзовый призер в смешанной эстафете в составе сборной Германии по биатлону Юстус Штрелов. Организаторы Олимпиады заявили, что знают о жалобах на поломки медалей и пообещали разобраться. Медали для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS, монетный двор Италии).