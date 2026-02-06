В России попросили помощи в создании дорог между Сочи, Адыгеей и Архызом

В России попросили помощи в создании дорог между Сочи, Адыгеей и Архызом Ткачев призвал власти помочь с созданием дорог между Сочи, Адыгеей и Архызом

Правительство России должно оказать поддержку при реализации проекта по объединению курортов «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки» в единое туристическое пространство, заявил председатель совета директоров группы «Мантера» Александр Ткачев на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, его создание позволит кратно сократить время в пути.

Чтобы этот проект состоялся, нам, конечно, нужна помощь от государства, безусловно, дорожная инфраструктура, — признал Ткачев.

Он обратил внимание, что около трети туристов приезжают в Сочи на автомобилях. При этом дорога Джубга — Сочи очень сложная и проходит через горную местность. По словам Ткачева, летом ехать по ней особенно долго.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по региональной политике Александр Высокинский рассказал, что МЧС может снять ограничения на этажность деревянных зданий, что позволит начать строительство социальных, туристических и высотных объектов из натуральных панелей. Разрешительная документация для этого уже на выходе.