Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:50

В России попросили помощи в создании дорог между Сочи, Адыгеей и Архызом

Ткачев призвал власти помочь с созданием дорог между Сочи, Адыгеей и Архызом

Александр Ткачев, Владимир Путин Александр Ткачев, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Правительство России должно оказать поддержку при реализации проекта по объединению курортов «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки» в единое туристическое пространство, заявил председатель совета директоров группы «Мантера» Александр Ткачев на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, его создание позволит кратно сократить время в пути.

Чтобы этот проект состоялся, нам, конечно, нужна помощь от государства, безусловно, дорожная инфраструктура, — признал Ткачев.

Он обратил внимание, что около трети туристов приезжают в Сочи на автомобилях. При этом дорога Джубга — Сочи очень сложная и проходит через горную местность. По словам Ткачева, летом ехать по ней особенно долго.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по региональной политике Александр Высокинский рассказал, что МЧС может снять ограничения на этажность деревянных зданий, что позволит начать строительство социальных, туристических и высотных объектов из натуральных панелей. Разрешительная документация для этого уже на выходе.

Владимир Путин
дороги
курорты
стройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава государства поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Экс-министра обороны Словакии обвинили в обмане правительства ради Украины
Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
В Нидерландах увидели опасность для цифрового суверенитета
Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать
В российском регионе появились автомобили с новым кодом
МИД России посоветовал оформлять загранпаспорта на 10 лет
Капитан спас весь взвод: ветеран СВО о жизни в окопах и возвращении домой
Германия может превратиться в нового военного гегемона Европы
Названо количество жертв масштабного урагана на Филиппинах
Следователь указал на роковую деталь в убийстве сына Каддафи
Стало известно, где и когда похоронят экс-главкома ВМФ России Куроедова
В МИД обвинили Запад в попытках втянуть РФ в скандал вокруг файлов Эпштейна
Нидерланды устали быть крупнейшим донором для Украины
Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом
В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией
Стармер, на выход? Премьеру Британии грозит отставка, кто подставил
Упомянутая в файлах Эпштейна кронпринцесса Норвегии принесла извинения
Российские школьники оставили позади Запад по золоту на олимпиадах
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.