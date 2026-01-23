Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:26

В России могут начать строительство деревянных высоток

Сенатор Высокинский: МЧС может снять ограничения на этажность деревянных зданий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

МЧС может снять ограничения на этажность деревянных зданий, что позволит начать строительство социальных, туристических и высотных объектов из натуральных панелей, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по региональной политике Александра Высокинского. Разрешительная документация для этого уже на выходе.

Массовое строительство деревянных зданий, совершенно очевидно, имеет перспективы. Нам нужно задействовать резервы внутреннего спроса, чтобы не вывозить кругляк, а обеспечить глубокую переработку древесины внутри страны, — подчеркнул Высокинский.

По его словам, с 2021 года общая площадь домов из дерева в России выросла с 10 до 17 млн квадратных метров — на 60%. В этой сфере уже работают 129 предприятий. При этом цена деревянного дома и здания из газобетона или кирпича в целом сопоставима, уточнил сенатор.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что при строительстве кирпичного здания важно закладывать свайный фундамент. В случае с каркасной постройкой рекомендуется использовать мелкозаглубленную ленту.

строительство
сенаторы
жилье
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил заявления Санду о СНГ давлением на Евросоюз
Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.