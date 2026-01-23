В России могут начать строительство деревянных высоток Сенатор Высокинский: МЧС может снять ограничения на этажность деревянных зданий

МЧС может снять ограничения на этажность деревянных зданий, что позволит начать строительство социальных, туристических и высотных объектов из натуральных панелей, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по региональной политике Александра Высокинского. Разрешительная документация для этого уже на выходе.

Массовое строительство деревянных зданий, совершенно очевидно, имеет перспективы. Нам нужно задействовать резервы внутреннего спроса, чтобы не вывозить кругляк, а обеспечить глубокую переработку древесины внутри страны, — подчеркнул Высокинский.

По его словам, с 2021 года общая площадь домов из дерева в России выросла с 10 до 17 млн квадратных метров — на 60%. В этой сфере уже работают 129 предприятий. При этом цена деревянного дома и здания из газобетона или кирпича в целом сопоставима, уточнил сенатор.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что при строительстве кирпичного здания важно закладывать свайный фундамент. В случае с каркасной постройкой рекомендуется использовать мелкозаглубленную ленту.