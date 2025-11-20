Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома

При строительстве кирпичного здания рекомендуется закладывать свайный фундамент, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. В случае с каркасной постройкой, по его словам, рекомендуется использовать мелкозаглубленную ленту.

Тяжелый кирпичный дом в три этажа создает колоссальную нагрузку, для которой нужен мощный фундамент с высокой несущей способностью — глубокозаглубленная лента, монолитная плита или свайный фундамент с ростверком. В то же время для легкого каркасного или деревянного дома можно рассмотреть более экономичные варианты, такие как мелкозаглубленная лента или винтовые сваи. Также на выбор фундамента напрямую влияет желание иметь подвал или цокольный этаж. Если да, то ваш путь, скорее всего, лежит в сторону ленточного фундамента глубокого заложения, — поделился Васильев.

Ранее предприниматель Константин Пулькин порекомендовал выбирать каркасный тип конструкции для строительства дома при бюджете до 10 млн рублей. По его словам, в этой ценовой категории также популярны дома из газобетона и дерева.