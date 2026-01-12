Замиокулькас без капризов: как помочь денежному дереву расти пышным и здоровым

Мечтаете о роскошном замиокулькасе с сочными глянцевыми листьями? Это вполне реально, если знать главные секреты ухода за «денежным деревом». Растение действительно неприхотливо, но даже ему нужны правильные условия — тогда оно будет радовать активным ростом и эффектным видом.

Для хорошего развития замиокулькасу требуется яркое освещение — в тени он лишь выживает. Температура должна держаться в пределах от +15 до +30 °C, а сквозняки ему противопоказаны. Поливайте растение только после полного просыхания земляного кома: избыток влаги вредит суккуленту. Почва нужна рыхлая, с дренажем, а горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия.

Активный рост наблюдается с мая по ноябрь — в этот период полезно подкармливать растение и обеспечивать досветку. Важно не сажать замиокулькас в слишком большой горшок и не заглублять клубни, иначе он будет тратить силы на освоение пространства, а не на рост новых побегов. Если листья желтеют и вянут, проверьте корни — возможно, началось загнивание из‑за перелива. В таком случае нужна пересадка с удалением поврежденных частей.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.