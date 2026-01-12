Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА

Гонду Лусиано поможет ЦСКА бороться за золото, заявил «РБ-Спорт» бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. Он отметил, что состав «Зенита» пополнился футболистом Игорем Дивеевым.

Потому что Лусиано ушел в ЦСКА, который наверняка поможет армейцам бороться за золото и будет забивать, а в «Зените» молчит [Александр] Соболев, никак не вписывается в бразильскую комбинационную игру, непонятно, что с [Матео] Кассьеррой, идут разговоры, что он тоже может уйти. И эти вопросы остаются, — заявил Стрепетов.

Бывший игрок и тренер команды отметил, что игра Дивеева в паре с Нино должна быть интересной. По его мнению, состав команды сейчас подобран хорошо.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что только со временем станет понятно, для кого более удачным окажется обмен Лусиано и Дивеева. По его мнению, перешедший в «Зенит» российский футболист будет выходить в стартовом составе.