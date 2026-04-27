В ЦБ объяснили, почему застройщики не снижают цены на жилье

Застройщики не торопятся снижать цены на жилье из-за сохраняющегося стабильного спроса на недвижимость, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью журналу «Эксперт». По ее словам, хотя массового снижения цен не происходит, девелоперы активно прибегают к различным маркетинговым приемам для стимулирования спроса.

Как и в других отраслях, здесь работают законы спроса и предложения, а спрос на жилье в целом сохраняется. Тем не менее мы видим, что хотя фронтально цены не снижаются, застройщики предлагают покупателям персональные скидки, разные схемы оплаты и используют другие маркетинговые стратегии, чтобы стимулировать спрос, — сказала Данилова.

Как отметила представитель ЦБ, в пределах одного города стоимость новой квартиры и вторичного жилья возрастом до 10 лет обычно отличается на 10–15%. Если же скорректировать цену «вторички» на то, что в нее уже заложен ремонт, реальный разрыв достигает 25%. Это по-прежнему значительная разница, и в последние годы тенденции к ее сокращению не наблюдалось, признала Данилова.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что, хотя сейчас аренда квартир дешевеет, в скором времени цены пойдут вверх. По прогнозу эксперта, заметные сдвиги на рынке жилья начнутся в августе-сентябре 2026 года. Он объяснил, что нынешнее удешевление аренды жилья — временное.