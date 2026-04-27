27 апреля 2026 в 14:12

В ЦБ объяснили, почему застройщики не снижают цены на жилье

Центробанк: застройщики не снижают цены на жилье из-за высокого спроса

Застройщики не торопятся снижать цены на жилье из-за сохраняющегося стабильного спроса на недвижимость, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью журналу «Эксперт». По ее словам, хотя массового снижения цен не происходит, девелоперы активно прибегают к различным маркетинговым приемам для стимулирования спроса.

Как и в других отраслях, здесь работают законы спроса и предложения, а спрос на жилье в целом сохраняется. Тем не менее мы видим, что хотя фронтально цены не снижаются, застройщики предлагают покупателям персональные скидки, разные схемы оплаты и используют другие маркетинговые стратегии, чтобы стимулировать спрос, — сказала Данилова.

Как отметила представитель ЦБ, в пределах одного города стоимость новой квартиры и вторичного жилья возрастом до 10 лет обычно отличается на 10–15%. Если же скорректировать цену «вторички» на то, что в нее уже заложен ремонт, реальный разрыв достигает 25%. Это по-прежнему значительная разница, и в последние годы тенденции к ее сокращению не наблюдалось, признала Данилова.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что, хотя сейчас аренда квартир дешевеет, в скором времени цены пойдут вверх. По прогнозу эксперта, заметные сдвиги на рынке жилья начнутся в августе-сентябре 2026 года. Он объяснил, что нынешнее удешевление аренды жилья — временное.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
