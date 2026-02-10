Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 07:18

В РПЦ отреагировали на шутки Сабурова о Христе

Представитель РПЦ Кипшидзе счел Сабурова человеком без уважения к святыням

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лишь тот, кто не имеет религиозного сознания и уважения к святыне других людей, может допустить высказывания, подобные «шуткам» комика Нурлана Сабурова об Иисусе Христе, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, которые приводит РИА Новости, оценка мер, принятых государством против юмориста, находится за рамками церковной компетенции.

Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные «шутки» про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей, — отметил он.

До этого Сабуров впервые после депортации вышел на связь через соцсети. Комик поблагодарил Россию за творческие возможности и за многолетнюю поддержку аудитории. Также он призвал с уважением отнестись к его семье и выразил признание поклонникам за 15 лет его карьеры. По словам Сабурова, время расставит все на свои места.

Нурлан Сабуров
РПЦ
комики
Иисус Христос
