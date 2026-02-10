Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 07:45

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 февраля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 10 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Астраханской области и один — над территорией Курской области», — рассказали в Минобороны.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

