17 октября 2025 в 22:32

Встреча Трампа и Зеленского началась с опозданием

Зеленский опоздал на встречу с Трампом почти на полчаса

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом с опозданием почти на полчаса, следует из официальной трансляции встречи. Для визита в Вашингтон украинский лидер выбрал рубашку и черный костюм.

Перед началом переговоров Трамп принимал итальянского оперного тенора Андреа Бочелли. Фоном для разговора в кабинете республиканца звучал его всемирно известный хит Con Te Partirò.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в Вашингтоне подготовила для президента США презентацию о потенциальном применении крылатых ракет Tomahawk. Как заявил репортер Reuters Грэм Слэттери, документ демонстрирует возможное влияние такого вооружения на ход боевых действий.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин до этого заявлял, что Москва расценивает потенциальные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу безопасности. Выступая перед журналистами в Самарканде на полях встречи глав спецслужб СНГ, он подчеркнул, что такие действия создают серьезные риски для международной стабильности.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
переговоры
опоздания
