22 декабря 2025 в 18:18

В Британии объяснили, как комедийное прошлое Зеленского вышло ему боком

The Times: зависимость Зеленского от комедийного прошлого обернулась против него

Владимир Зеленский на премьере фильма «Ржевский против Наполеона», 2012 год Владимир Зеленский на премьере фильма «Ржевский против Наполеона», 2012 год Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Коррупционные скандалы с участием ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского грозят обернуться для него катастрофой, заявили аналитики The Times. В статье отмечается, что зависимость украинского лидера от союзников времен его комедийной карьеры обернулась против него самого.

Коррупционные скандалы случались и раньше, но нынешний кризис особенно опасен из-за своей близости к властным структурам <...>. Что еще важнее, он может вызвать вопросы у союзников Украины в тот момент, когда страна требует долгосрочного плана стабилизации фронта и экономики, — считают журналисты.

В материале говорится, что бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак, чья фирма предоставляла юридические услуги студии «Квартал 95», продолжает работать на Зеленского даже после отставки. Также в статье отмечается, что украинский глава в первый же год президентства нарушил свое предвыборное обещание, назначив во власть 15 человек из комедийного прошлого.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский намерен использовать возможные выборы для легитимизации своей власти. По его словам, украинский политик неоднократно демонстрировал пренебрежение к избирательным процедурам.

