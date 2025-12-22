Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 19:03

«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине

Член ОП Рогов: убийство Сарварова говорит о нежелании Украины заключать мир с РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова подтверждает нежелание Украины заключать мир с Россией, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он подчеркнул, что действующий украинский президент Владимир Зеленский и его окружение сознательно затягивают военные действия ради своего обогащения.

Режим Зеленского затягивает конфликт, так как он ему крайне выгоден с точки зрения воровства ресурсов и заработка на смертях и крови. Убийство сегодня генерала Генштаба ВС РФ в Москве — лишнее подтверждение тому, что несмотря на переговоры, которые вроде как идут, наши враги не собираются останавливаться и повышают ставки. Иначе бы подобные террористические действия не осуществлялись: они выбивают специалистов на будущее для того, чтобы вести боевые действия намного дольше и дальше, — высказался Рогов.

Ранее представитель столичного управления Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что взрывное устройство сработало в Москве под днищем автомобиля Сарварова. По ее словам, он погиб на месте происшествия от полученных травм.

