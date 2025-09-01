День знаний — 2025
Евросоюз намерен опустошать свой бюджет ради Киева

Фон дер Ляйен: Европа будет выделять Киеву деньги и после завершения конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз планирует продолжить выделение средств из общего бюджета на поддержку Украины после завершения военного конфликта, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Financial Times. Она подчеркнула, что финансовая помощь будет также включать поддержку украинских Вооруженных сил.

Брюссель намерен сохранить финансирование программы обучения украинских военнослужащих. Кроме того, фон дер Ляйен подтвердила наличие согласованной с администрацией США договоренности по размещению войск европейских стран на территории Украины после урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп заверил нас, что там будет американское присутствие как часть поддержки, — сказала она.

Планируемые меры включают как финансовую помощь, так и военное сотрудничество. Среди них обучение личного состава и возможное размещение контингента.

Ранее сообщалось, что ключевые политические лидеры Европы проведут встречу в Париже для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. Саммит состоится 4 сентября по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

