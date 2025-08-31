Стало известно, когда европейские лидеры встретятся в Париже ради Украины FT: европейские лидеры обсудят вопрос Украины в Париже 4 сентября

Ключевые политические лидеры Европы проведут встречу в Париже для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times. Саммит состоится 4 сентября по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

В переговорах примут участие руководители ведущих европейских стран и международных организаций. Так, в парижских переговорах запланировано участие канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Основной темой обсуждения станет продолжение разработки гарантий безопасности для Украины в рамках постконфликтного урегулирования. Предстоящая встреча рассматривается как продолжение усилий европейских лидеров по координации политики в отношении украинского кризиса.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины. По ее словам, данные меры предусмотрены при поддержке США, которые уже имеют на столе «четкую дорожную карту» и готовы предоставить свои возможности в области управления, разведки и наблюдения.