День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 23:36

Стало известно, когда европейские лидеры встретятся в Париже ради Украины

FT: европейские лидеры обсудят вопрос Украины в Париже 4 сентября

Франция, Париж Франция, Париж Фото: TheYachtPhoto/imageBROKER.com/Global Look Press

Ключевые политические лидеры Европы проведут встречу в Париже для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times. Саммит состоится 4 сентября по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

В переговорах примут участие руководители ведущих европейских стран и международных организаций. Так, в парижских переговорах запланировано участие канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Основной темой обсуждения станет продолжение разработки гарантий безопасности для Украины в рамках постконфликтного урегулирования. Предстоящая встреча рассматривается как продолжение усилий европейских лидеров по координации политики в отношении украинского кризиса.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины. По ее словам, данные меры предусмотрены при поддержке США, которые уже имеют на столе «четкую дорожную карту» и готовы предоставить свои возможности в области управления, разведки и наблюдения.

Евросоюз
переговоры
гарантии
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз намерен опустошать свой бюджет ради Киева
Волонтеры три месяца безуспешно собирают деньги на машину для ВСУ
Самолеты перестали взмывать над одним из регионов РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 сентября 2025 года
Фото смеющихся Лукашенко и Алиева оценили одним словом
Стало известно, когда европейские лидеры встретятся в Париже ради Украины
Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию в Москве
«Четкая дорожная карта»: у ЕС есть план отправки военных на Украину
США попытались пригрозить России на Совбезе ООН
«Готовьтесь к блэкауту»: в Раде предсказали украинцам тяжелую зиму
Удаленный с поля в матче РПЛ колумбийский нападающий готов покинуть лигу
Российские средства ПВО сбили 32 дрона над Крымом и Черным морем
Солдаты ВСУ потребовали сажать командиров в ответ на ужесточение законов
Появились подробности идентификации убийцы Парубия
Во Львове прогремела стрельба на следующий день после убийства Парубия
Пушков указал на роль Меркель в крупнейшем миграционном кризисе Европы
Telegram добавил новую функцию для пользователей
Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР
Резня с сектантами, флаг в Купянске: новости СВО вечером 31 августа
Над Черным морем заметили американский дрон-разведчик
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.