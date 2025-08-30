«Клоун-наркоман!» Французы ненавидят диктатора Макрона и готовятся к стачке

Во Франции усугубляется политический кризис. Страна готовится к очередной всеобщей забастовке в начале сентября. Эксперты предрекают падение французского правительства и, возможно, новые парламентские выборы. Главу государства Эммануэля Макрона ненавидит большинство населения, вне зависимости от собственных политических взглядов. Что позволяет ему сохранять власть и почему французская демократия вырождается в личную диктатуру непопулярного президента — в материале NEWS.ru.

Кто готовит всеобщую забастовку во Франции

Во Франции продолжается подготовка к общенациональной забастовке, которая, как ожидается, парализует жизнь страны и больнее всего ударит по транспортной инфраструктуре.

«Французы традиционно любят и умеют организовывать такие крупные акции», — рассказала NEWS.ru историк, руководитель «Общества друзей Юманите» Олеся Орленко. По ее словам, забастовка может сильно ударить по экономике страны, поскольку не работают железные дороги, экономическая жизнь останавливается.

«В акции могут принять участие свыше миллиона человек. Люди только вернулись из отпусков, у них есть боевой задор — для французов это важно, это способ выплеснуть народную энергию, к тому же еще не холодно. Подготовкой забастовки занимаются не только политические партии, но и профсоюзы, в которых состоят в десятки раз больше людей, чем в политобъединениях, что, опять же, масштабирует протест», — пояснила Орленко.

В чем причина масштабного протеста французов

Забастовка и предстоящие протесты во Франции связаны прежде всего с ухудшением социально-экономической ситуации в стране. По словам ведущего сотрудника Центра социальных проблем института Европы РАН Сергея Федорова, выступления пока направлены не столько против Макрона лично, сколько против правительства, которое представило проект бюджета.

«Он предусматривает экономию в размере около 40–44 млрд евро за счет сокращения социальных расходов, замораживания пенсий и других мер, что негативно сказывается на благосостоянии рядовых французов, особенно уязвимых слоев населения. Именно против сокращений выступает движение, напоминающее „жёлтые жилеты“, которое вновь активизировалось и объявило о планах „все заблокировать“ 10 сентября», — рассказал Федоров NEWS.ru.

При этом военные расходы государства только растут. «Идейный вдохновитель движения, Жан-Люк Меланшон, возглавляющий парламентскую партию „Непокоренная Франция“, призывает к всеобщей забастовке 10 сентября и требует отставки правительства», — рассказывает эксперт.

Одновременно растет неприязнь населения к Макрону лично. Согласно данным исследования социологической компании Elabe, 67% опрошенных французов хотят, чтобы Макрон ушел досрочно в отставку с поста президента страны, а 72% респондентов высказались за то, чтобы и премьер-министр Франции Франсуа Байру покинул свой пост.

Cоциальные сети пылают ненавистью к Макрону. Разъяренные пользователи, комментируя трехчасовое интервью президента каналу TF1, призывали к его отставке, называли его «разрушителем», «клоуном», «тварью», сравнивали с Зеленским и намекали на пристрастие к запрещенным веществам.

«В тот день, когда безумец покинет Елисейский дворец, мы вздохнем с облегчением. Но будем надеяться, что хуже не будет, это вполне возможно, учитывая наши времена», — выразил общие чаяния один из комментаторов.

Почему Макрон уделяет повышенное внимание внешней политике

«На фоне провалов во внутренней политике Макрон вполне предсказуемо обратился к внешней», — рассказал NEWS.ru историк, координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков. Однако и тут его преследуют провал за провалом.

«То, что президент обращает внимание на Африку, — это для французов вполне нормально и естественно. Вопрос только в том, что Макрон просто проиграл все, что было у республики на континенте, вызвав этим недовольство абсолютно всех политических лагерей. Левые обвиняют его в том, что он недостаточно кается за колониализм, а правые говорят о том, что он разбазарил наследие де Голля», — объяснила Орленко. По ее словам, неудачи Макрона в Африке — это небывалые по масштабам провалы для Пятой республики.

При этом, по словам Вилкова, население страны не в восторге от продвигаемой Макроном идеи отправки французских войск на Украину.

Чем может закончиться политический кризис для Макрона

По мнению экспертов, какими бы масштабными ни были выступления профсоюзов во Франции, они не смогут повлиять на ситуацию в стране.

«Забастовки в Западной Европе, особенно во Франции, являются обыденным явлением. Исторически трудовое население там всегда было очень социально активным, поэтому волны забастовок, в том числе всеобщих и масштабных, периодически случаются как в Германии, так и во Франции. Это не приведёт к какой-либо катастрофе или обрушению системы», — пояснил NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

По его словам, из-за ухудшающейся экономической ситуации подобных протестных проявлений будет все больше и больше, но никаких фатальных последствий для властей республики они не повлекут. Более того, они пытаются сыграть на опережение.

«8 сентября, за два дня до всеобщей забастовки, в нижней палате французского парламента состоится голосование по доверию правительству, на котором будет, скорее всего, объявлено о его отставке», — рассказал Вилков, что, по его словам, фактически обессмыслит предстоящие протесты.

Но главный парадокс заключается в том, что отставка правительства и возможные затем парламентские выборы позволят Макрону на достаточно длительный период сохранить единоличную, практически диктаторскую власть.

«Макрон получит возможность в очередной раз распустить парламент, что позволит ему назначить новые внеочередные выборы. Будет длительная предвыборная кампания. Потом будут коалиционные торги, долгое формирование правительства. Все это время будет прямое президентское правление, в руках Макрона будет сосредоточена неограниченная власть», — сказал Вилков.

