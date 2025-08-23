Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Безумие!»: Макрона раскритиковали за идею о войсках для Украины

Филиппо: Макрон «получил пощечину» за идею о введении войск на Украину

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину продолжает вызывать жесткую критику. С резкими заявлениями в социальной сети Х выступил лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо. Он назвал эту инициативу абсолютно безумной.

По мнению политика, глава государства сталкивается с полным неприятием своей позиции как внутри страны, так и на международной арене. Филиппо подчеркивает, что французская армия не поддерживает эту идею, а многие европейские союзники открыто от нее отказываются.

Пока что он получает одну пощечину за другой! <…> Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие! — написал он.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о планах Евросоюза и США предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные принципам пятой статьи НАТО. Он указал на необходимость создания институциональных механизмов поддержки Киева помимо военных поставок и подготовки.

Позже сенатор Алексей Пушков объяснил, что Европа не сможет разместить войска на Украине без поддержки США. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп отверг инициативы французского президента и британского премьера Кира Стармера.

