В Евросоюзе разъяснили, на что будут похожи гарантии безопасности Украины

В Евросоюзе разъяснили, на что будут похожи гарантии безопасности Украины Кошта: ЕС хочет предоставить Украине гарантии, схожие с пятой статьей НАТО

Лидеры стран Европейского союза обсуждают возможность совместно с США предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые с принципами пятой статьи НАТО о коллективной обороне, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, передает ТАСС. По его словам, Киев должен получить поддержку не только в форме вооружения и военной подготовки, но и через институциональные механизмы безопасности.

Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО с последовательным участием США, — подчеркнул он.

Политик добавил, что, в отличие от обычной практики, общего письменного заявления 27 стран ЕС по итогам саммита обнародовано не было. Украинская армия рассматривается как «первая линия» европейской обороны, а Брюссель обязан усилить и ускорить поставки военной помощи, подчеркнул Кошта.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность предоставления Украине поддержки с воздуха в рамках гарантий безопасности. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, такой сценарий остается одним из возможных направлений действий Вашингтона.