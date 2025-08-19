Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 21:09

В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины

Ливитт: США допускают поддержку с воздуха в качестве гарантий безопасности Киеву

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

США рассматривают возможность предоставления Украине поддержки с воздуха в рамках гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По словам представителя администрации, такой сценарий остается одним из возможных направлений действий Вашингтона.

Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента, — отметила Ливитт.

Она также заявила, что США не станут размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по ее словам, Вашингтон готов участвовать в координации и при необходимости помочь своим европейским партнерам.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен общением с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом он признает, что они не станут лучшими друзьями. По словам американского лидера, Москве и Киеву следует самим определять будущее конфликта, без вмешательства третьих сторон.

США
Каролин Левитт
Украина
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Варю томатный сок с пряностями и цитрусами — вкус поражает
о Франции сравнили лидеров ЕС на встрече с Трампом со слугами
Как накопить 3 млн на добавку к пенсии: финансист подробно о программе ПДС
В США заявили о возможном «свете в конце туннеля» в ситуации с Украиной
Раскрыты детали появления БТР с флагами США и РФ в зоне СВО
Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? История и традиции празднования
«Далось непросто»: внук Пугачевой подтвердил слухи о разводе
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
В США заявили, что Трамп хочет сохранить мир на Украине после себя
В Евросоюзе разъяснили, на что будут похожи гарантии безопасности Украины
Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
В Белом доме раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Зеленского
В Белом доме высказались о месте проведения встречи Путина и Зеленского
Смертоносные FPV, Покровск, Константиновка: новости СВО вечером 19 августа
Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины
В США назвали три возможных способа обеспечения безопасности для Украины
Заготовки из яблок: 3 вкусных рецепта для всей семьи
Завершено расследование хищений при возведении фортификаций под Курском
Стало известно, сколько Трамп готов ждать до новой встречи по Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.