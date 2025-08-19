В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины

В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины Ливитт: США допускают поддержку с воздуха в качестве гарантий безопасности Киеву

США рассматривают возможность предоставления Украине поддержки с воздуха в рамках гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По словам представителя администрации, такой сценарий остается одним из возможных направлений действий Вашингтона.

Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента, — отметила Ливитт.

Она также заявила, что США не станут размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по ее словам, Вашингтон готов участвовать в координации и при необходимости помочь своим европейским партнерам.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен общением с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом он признает, что они не станут лучшими друзьями. По словам американского лидера, Москве и Киеву следует самим определять будущее конфликта, без вмешательства третьих сторон.