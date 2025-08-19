В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине Белый дом: США не станут размещать войска на Украине

США не станут размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Однако, по ее словам, Вашингтон готов участвовать в координации и при необходимости помочь своим европейским партнерам. Трансляцию брифинга для журналистов вел The Telegraph.

Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам, — отметила Ливитт.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия категорически отвергает идею размещения военного контингента Евросоюза на территории Украины. По его словам, появление европейских войск позволит Западу размещать на украинской земле любое вооружение. Депутат отметил, что Европа целенаправленно движется к войне с Россией. Он добавил, что президент США Дональд Трамп прекрасно это понимает.