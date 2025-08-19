«Клонят к войне»: депутат о планах Европы ввести войска на Украину

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россия не приемлет введения военного контингента Евросоюза на Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Европа клонит к войне с Россией. По его словам, при размещении войск на Украине ЕС сможет располагать там любое оружие.

Мое мнение следующее: это то, к чему стремятся в ЕС, они клонят к войне с Россией. Если они введут на Украину свои войска, значит, они там могут располагать любые ракеты, любое вооружение: тяжелое и какое угодно. Для нас это неприемлемо, — пояснил Соболев.

Депутат обратил внимание, что президент США Дональд Трамп прекрасно это понимает. По его словам, не стоит сильно надеяться на главу Белого дома.

Трамп озвучил то, к чему стремится Европа. Европа стремится к войне с Россией. Она готовит к этому оборонно-промышленный комплекс ударными темпами, вооруженные силы восстанавливает, будем так говорить, четвертый рейх создает, но теперь уже они заранее объединились. Если их тогда то Наполеон объединял, то [Адольф] Гитлер, сейчас они уже объединены. Им очень важно, чтобы Украина, пока они собираются быть готовыми к войне с Россией к 2030 году, до этого времени оставалась в противостоянии с Россией, — заключил Соболев.

Ранее Трамп заявил, что Франция и Германия намерены разместить свои войска на Украине после завершения конфликта. По его словам, именно европейские страны выйдут на передний план в этом вопросе. Трамп подчеркнул, что это не станет проблемой для России.

