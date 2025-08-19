Трамп раскрыл, какие страны хотят разместить войска на Украине Трамп: Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине

Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине после разрешения конфликта, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. По его мнению, это не будет проблемой для России.

У нас есть европейские страны <…>, в их числе Франция и Германия. <…> Они хотят разместить свои войска [на Украине], — сказал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы и США готовят многоуровневую систему гарантий безопасности для Украины, основанную на работе так называемой коалиции желающих. Там отметили, что сделка может включать создание в стране многонациональных сил.

Собеседники агентства указали, что США и европейские страны незамедлительно приступают к работе над гарантиями безопасности. Точный формат соглашения пока неизвестен, но ожидается, что оно будет сосредоточено на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины. Известно, что государственный секретарь США Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности Украине.