Стало известно, кто возглавит группу по гарантиям безопасности Украине WSJ: группу для разработки гарантий безопасности Украине возглавит Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио встанет во главе группы советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности Украине, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники, близкие к ситуации. Его кандидатура была одобрена в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и лидеров ЕС.

Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины, — сказано в материале.

Ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть Трампа на его территории. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского президента Владимира Зеленского насчет гарантий безопасности для Киева, когда он вернется на родину.

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием президента РФ Владимира Путина и Зеленского реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.