22 декабря 2025 в 11:14

Автоэксперт объяснил, почему нужно пристегиваться на заднем сиденье

Автоэксперт Попов: ремень безопасности на заднем сиденье спасет от тяжелых травм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ремень безопасности на заднем сиденье может защитить от тяжелых травм, рассказал РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что пассажиры часто получают травмы во время ДТП.

Отдельная тема — ремни безопасности, особенно на задних сиденьях. Здесь важно понимать, что силу инерции никто не отменял. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, — это заблуждение, — рассказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что во время серьезного столкновения пассажир, сидящий посредине, может вылететь через лобовое стекло. По его словам, пристегиваться в автомобиле необходимо обязательно вне зависимости от места.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить накладки и заглушки для ремней безопасности. В Госдуме считают, что набирающие популярность автоаксессуары опасны для водителей и пассажиров.

автоэксперты
безопасность
ремни
ДТП
