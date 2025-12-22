Автоэксперт объяснил, почему нужно пристегиваться на заднем сиденье Автоэксперт Попов: ремень безопасности на заднем сиденье спасет от тяжелых травм

Ремень безопасности на заднем сиденье может защитить от тяжелых травм, рассказал РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что пассажиры часто получают травмы во время ДТП.

Отдельная тема — ремни безопасности, особенно на задних сиденьях. Здесь важно понимать, что силу инерции никто не отменял. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, — это заблуждение, — рассказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что во время серьезного столкновения пассажир, сидящий посредине, может вылететь через лобовое стекло. По его словам, пристегиваться в автомобиле необходимо обязательно вне зависимости от места.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить накладки и заглушки для ремней безопасности. В Госдуме считают, что набирающие популярность автоаксессуары опасны для водителей и пассажиров.