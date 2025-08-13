В России могут запретить заглушки для ремней безопасности в авто

В России могут запретить заглушки для ремней безопасности в авто МВД предложило запретить продажу заглушек для ремней безопасности в автомобилях

В России необходимо законодательно закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор об использовании ремней безопасности, подготовленный Научным центром безопасности дорожного движения. Кроме того, предлагается запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности.

Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, — говорится в документе.

Основой предлагаемых преобразований станет введение обязательных контрастных ремней безопасности с световозвращающими элементами, например, черно-белой расцветки. Отмечается, что они будут заметны при любых условиях, а также облегчат выявление непристегнутых водителей и пассажиров. Параллельно МВД намерено добиться полного запрета на производство и продажу так называемых заглушек для ремней безопасности, которые позволяют обманывать штатные системы оповещения. В дополнение предлагается оснащать новые автомобили датчиками длины вытянутой лямки, а также системами звукового и визуального оповещения.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил NEWS.ru, что преступники, включая террористов, могут использовать заменители тонировок в автомобилях для того, чтобы скрыться от правоохранителей. По его словам, водители все чаще используют альтернативные способы тонировки стекол, такие как шторки, магнитные сетки и рулонные пленки, чтобы уйти от ответственности.