Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:31

В России могут запретить заглушки для ремней безопасности в авто

МВД предложило запретить продажу заглушек для ремней безопасности в автомобилях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо законодательно закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор об использовании ремней безопасности, подготовленный Научным центром безопасности дорожного движения. Кроме того, предлагается запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности.

Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, — говорится в документе.

Основой предлагаемых преобразований станет введение обязательных контрастных ремней безопасности с световозвращающими элементами, например, черно-белой расцветки. Отмечается, что они будут заметны при любых условиях, а также облегчат выявление непристегнутых водителей и пассажиров. Параллельно МВД намерено добиться полного запрета на производство и продажу так называемых заглушек для ремней безопасности, которые позволяют обманывать штатные системы оповещения. В дополнение предлагается оснащать новые автомобили датчиками длины вытянутой лямки, а также системами звукового и визуального оповещения.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил NEWS.ru, что преступники, включая террористов, могут использовать заменители тонировок в автомобилях для того, чтобы скрыться от правоохранителей. По его словам, водители все чаще используют альтернативные способы тонировки стекол, такие как шторки, магнитные сетки и рулонные пленки, чтобы уйти от ответственности.

автомобили
МВД
ремни
запреты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию музыкальная группа решила начать бизнес в РФ
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом
Военного медика осудили за участие в СВО
Королевская семья Британии: новости, кто напал на Миддлтон
Агроном рассказал, когда лучше сажать клубнику
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.