В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто

Преступники, включая террористов, могут использовать заменители тонировок в автомобилях для того, чтобы скрыться от правоохранителей, заявил NEWS.ru президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, водители все чаще используют альтернативные способы тонировки стекол, такие как шторки, магнитные сетки и рулонные пленки, чтобы уйти от ответственности.

Некоторые водители используют многочисленные заменители тонировки. Это и шторки, которые натягиваются как в спальне, это и вставные каркасные сетки, которые держатся на магнитах, это и новомодная иранская тонировка. Водители используют подобные ухищрения, чтобы уйти от ответственности. За такие приборы, предметы, приспособления не только нужно штрафовать, но и запретить их продажу в РФ, потому что они действительно могут помочь преступникам, в том числе террористам, уходить от правоохранительных органов, — пояснил Шапарин.

Он подчеркнул, что подобные ухищрения позволяют водителям быстро устранить нарушения, если их остановил сотрудник полиции. По его словам, ужесточение законодательства будет стимулировать сотрудников Госавтоинспекции обращать на любителей тонировок больше внимания.

Заменители тонировки позволяют, если сотрудник полиции остановил на дороге, быстренько это дело снять и уйти от ответственности. Мы предлагаем изменить законодательство так, чтобы уйти от ответственности было нельзя. И установить за это штрафы, которые будут стимулировать сотрудников Госавтоинспекции обращать на такие нарушения внимание. Это важно не только из-за безопасности дорожного движения, — резюмировал Шапарин.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку». В Национальном автомобильном союзе подчеркнули, что шторки крепятся с помощью присосок и быстро снимаются после остановки автоинспекторами. Из-за этого не получается замерить светопропускание стекла и назначить штраф

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что тонирование лобового стекла автомобиля может свидетельствовать о нетрадиционных сексуальных предпочтениях владельца (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».