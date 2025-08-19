Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:12

Раскрыта роль «коалиции желающих» в сделке по Украине

Bloomberg: на Украине при участии ЕС могут быть созданы многонациональные силы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны Европы и США готовят многоуровневую систему гарантий безопасности для Украины, основанную на работе так называемой коалиции желающих, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, сделка может включать создание в стране многонациональных сил.

Собеседники агентства указывают, что США и европейские страны незамедлительно приступают к работе над гарантиями безопасности. Точный формат соглашения пока неизвестен, но ожидается, что оно будет сосредоточено на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности Украине. Его кандидатура была одобрена в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и лидеров ЕС.

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием президента РФ Владимира Путина и Зеленского реалистичным сценарием. Он добавил, что при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Украина
Европа
Евросоюз
США
гарантии безопасности
переговоры
сделки
