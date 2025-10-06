Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 13:53

Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку

Лекорню заявил, что ушел в отставку из-за нежелания депутатов выполнять работу

Себастьян Лекорню Себастьян Лекорню Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что решил уйти в отставку из-за нежелания депутатов выполнять свою работу и преследования ими личных, а не национальных интересов. По его словам, которые приводит французская газета Le Figaro, политические партии продолжают занимать позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство.

Вы всегда должны предпочитать свою страну своей партии. <…> Политические партии продолжают занимать такую ​​позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство, — посетовал Лекорню.

Ранее стало известно, что Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Французский лидер принял заявление. Таким образом, Лекорню стал главой правительства с самым коротким сроком полномочий в истории Франции.

Макрон выдвинул Лекорню на должность премьер-министра республики после того, как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру. Журналисты напомнили, что политик с 2022 года занимал пост министра обороны. С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году это уже пятый политик во главе французского правительства.

Европа
Франция
премьеры
Себастьян Лекорню
отставки
причины
