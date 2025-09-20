Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд

Канцлер Германии Фридрих Мерц бьет новые антирекорды: рейтинг его поддержки среди сограждан упал до рекордных 26%, что следует из опроса Bild. Только четверть граждан доверяет главе страны, а 62% негативно оценили его работу. Примерно такое же количество граждан (63%) недовольны работой правительства в целом, поддерживает кабмин всего 23% опрошенных. Это абсолютный минимум с момента перестановок в немецком кабмине.

Издание также приводит данные опроса компании INSA, согласно которым оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» вышла на первое место в рейтингах, набрав 26%. Партию Мерца «Христианско-демократический союз Германии» стали поддерживать меньше: за нее проголосовало 25%. Только 15% выступили за Социал-демократическую партию (СДПГ). В Bild подчеркнули, что если бы парламентские выборы в Бундестаг проходили сейчас, правящая коалиция в лице христиан и социалистов уступила бы большинство «Альтернативе для Германии».

Ранее СМИ раскритиковали Мерца и отметили, что обещанный им экономический поворот все больше откладывается. Канцлер признал, что решение экономических проблем страны оказалось сложнее, чем ожидалось, и пожаловался на структурный кризис.