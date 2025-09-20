«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 17:35

Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд

Bild: больше половины жителей ФРГ не одобряют решения канцлера и правительства

Канцлер Германии Фридрих Мерц Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц бьет новые антирекорды: рейтинг его поддержки среди сограждан упал до рекордных 26%, что следует из опроса Bild. Только четверть граждан доверяет главе страны, а 62% негативно оценили его работу. Примерно такое же количество граждан (63%) недовольны работой правительства в целом, поддерживает кабмин всего 23% опрошенных. Это абсолютный минимум с момента перестановок в немецком кабмине.

Издание также приводит данные опроса компании INSA, согласно которым оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» вышла на первое место в рейтингах, набрав 26%. Партию Мерца «Христианско-демократический союз Германии» стали поддерживать меньше: за нее проголосовало 25%. Только 15% выступили за Социал-демократическую партию (СДПГ). В Bild подчеркнули, что если бы парламентские выборы в Бундестаг проходили сейчас, правящая коалиция в лице христиан и социалистов уступила бы большинство «Альтернативе для Германии».

Ранее СМИ раскритиковали Мерца и отметили, что обещанный им экономический поворот все больше откладывается. Канцлер признал, что решение экономических проблем страны оказалось сложнее, чем ожидалось, и пожаловался на структурный кризис.

ФРГ
Фридрих Мерц
опросы
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Слива с кофе: неожиданное сочетание для зимней заготовки
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.