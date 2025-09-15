Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 08:54

«Это вопрос психологии»: в Германии нашли корни ненависти Мерца к России

Немецкий политик Нимайер связал ненависть Мерца к России с его детством

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Revierfoto/IMAGO/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрирует крайне враждебное отношение к России, обратил внимание глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, которые приводит РИА Новости, это может быть связано с детством политика. Нимайер предположил, что Мерц мог слышать от родителей истории о Советском Союзе и военных годах.

Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно, — заявил немецкий политик.

Нимайер убежден, что Мерц ведет себя не как здравомыслящий политик, а как человек, руководствующийся эмоциями. По его словам, канцлер при любой возможности рассказывает, какая Россия «плохая». Нимайер предположил, что Мерц может хотеть мести, в том числе за 1945 год.

Нимайер также констатировал, что наступление армии России в Донбассе продемонстрировало ее превосходство над западными оценками. По его словам, новые военные операции опровергли все публичные заявления о якобы слабости Москвы.

Германия
ФРГ
Фридрих Мерц
Запад
Европа
